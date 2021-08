Petagna alla Sampdoria: si può fare lo scambio col Napoli

Il Napoli sta mettendo in piedi uno scambio con la Sampdoria, al club blucerchiato piace Petagna, gli azzurri cercano Thorsby. Sono queste due basi solide su cui si può costruire un’affare importante tra le due società che hanno esigenze diverse, ma che possono collimare in uno scambio proficuo per entrambe.

Asse Napoli-Sampdoria, scambio Thorsby-Petagna

Il Napoli ha in rosa due punte: Osimhen e Mertens, con il belga che oramai da un pezzo ha abbandonato il ruolo di esterno. Attualmente Mertens deve recuperare da un infortunio, ma non manca molto al suo rientro. Così il Napoli mettendo in piedi uno scambio con la Sampdoria, accarezzando l’idea di cedere Petagna per prendere Thorsby. A scriverlo è Repubblica che scrive di come il Napoli lavori sotto traccia per raggiungere un accordo. Il centrocampista norvegese è da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli ma negli ultimi giorni i rapporti si sono intensificati.

Il Napoli, però, qualche calcolo lo deve fare. A gennaio Osimhen va via per la Coppa d’Africa e resterebbe con il solo Mertens come punta centrale, in un momento molto delicato. Sicuramente qualche giocatore del Napoli si può adattare come falso nove, accadrà anche nella sfida con il Genoa, con Spalletti che ha un piano preciso, ma qualche dubbio sovviene. Inoltre se il ricorso per Osimhen non dovesse essere accettato e Mertens non dovesse recuperare in tempo, allora il Napoli dovrebbe andare a giocare con la Juventus senza una punta centrale in rosa.

