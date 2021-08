Il calciomercato del Napoli è legato all’acquisto di un centrocampista. La SSCN ha deciso di dare via Gianluca Gaetano alla Cremonese. Il giocatore si trasferirà in prestito, magari per completare il suo ultimo step di crescita prima di ritornare definitivamente nella rosa azzurra. Anche perché Gaetano già in questo precampionato ha convinto Spalletti. Il club, però, vuole prendere un uomo con più esperienza a centrocampo.

Napoli: il centrocampista in prestito

Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli cederà in prestito Gaetano alla Cremonese lunedì. Questo è un ulteriore indizio di come la società voglia fare un centrocampista sul mercato. Senza Bakayoko e con Demme ancora infortunato la società non lascerebbe partire anche Gaetano. Il giovane talento delle giovanili azzurre ha giocato 20 minuti col Venezia e sarà portato in panchina nella trasferta di Genoa, poi saluterà tutti.

A quel punto il Napoli dovrà concludere un affare a centrocampo in poco tempo. Il quotidiano partenopeo fa sapere che il club vuole prendere un centrocampista ma solo in prestito. Si fanno i nomi di Berge, Thorsby, Amrabat e Youssouf. Il problema resta sempre la liquidità del club azzurro con De Laurentiis non ha la minima intenzione di intaccare la sua riserva da 100 milioni di euro. Qualcosa, però, andrà fatto ed a quel punto il club dovrà industriarsi per un colpo alla Bakayoko, sfruttando gli ultimi momenti di mercato per concludere un buon affare a centrocampo. Anche perché con Gaetano in prestito alla Cremonese sarebbe un vero delitto non prendere nessun altro in mediana.