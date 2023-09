Criscitiello: “Il mio pronostico sul Napoli e lo scudetto”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha condiviso le sue opinioni sul Napoli e la lotta per lo scudetto in Serie A.

CALCIO NAPOLI. Michele Criscitiello, il direttore di Sportitalia, ha recentemente espresso le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto in Serie A, sottolineando che il Napoli di quest’anno non sembra essere la stessa squadra dominante che era sotto la guida di Luciano Spalletti.

La Frecciatina a Mourinho

Prima di entrare nel cuore del tema, Criscitiello ha colto l’occasione per rispondere alle recenti lamentele di Jose Mourinho, allenatore della Roma, riguardo agli orari delle partite. Mourinho aveva lamentato che l’Atalanta avrebbe giocato il lunedì, mentre la Roma sempre la domenica. Criscitiello ha prontamente ricordato che la decisione sugli orari delle partite è presa da Andrea Butti, un amico e ex team manager di Mourinho ai tempi dell’Inter.

Il Napoli di Quest’Anno

Parlando della lotta per lo scudetto, Criscitiello ha sottolineato che il Napoli di quest’anno non sembra avere la stessa forza che aveva sotto Spalletti. “Quest’anno non sembra esserci la squadra del Napoli di Spalletti che ammazza il campionato. Quindi ci sarà equilibrio fino alla fine,” ha detto.

Altre Squadre in Corsa

L’Inter, con un punteggio pieno dopo quattro giornate, sembra essere la favorita, ma Criscitiello avverte che è troppo presto per fare previsioni. “L’Inter può essere la favorita per come ha cominciato, ma non la vedo una squadra che può già mettere il punto fin dall’inizio,” ha aggiunto. Ha anche espresso dubbi sulle capacità del Milan e della Juventus di dominare il campionato.