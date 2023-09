FOTO – Lo sceicco Al Qahtani prende ancora in giro ADL su Veiga: “Qui c’è il miglior talento”

Con un post su Twitter, lo sceicco Al Qahtani dell’Al-Ahli ha preso in giro ADL per il mancato arrivo di Veiga al Napoli.

CALCIO NAPOLI. Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, lo sceicco Al Qahtani, patron dell’Al-Ahli, ha lanciato una nuova frecciatina ad Aurelio De Laurentiis.

A distanza di un mese dal mancato arrivo di Zielinski dal Napoli, Al Qahtani è tornato sull’argomento postando una foto di Gabri Veiga, talento brasiliano accostato agli azzurri in estate e poi finito proprio all’Al-Ahli.

La didascalia recita: “Qui c’è il miglior talento“. Ancora un chiaro messaggio di sfottò nei confronti di ADL, in un momento delicato per il Napoli. Lo sceicco rivendica così il colpo Veiga, rimasto sfumato per gli azzurri.