Criscitiello: “Insultato dai napoletani ma ci avevo visto giusto. Garcia? Sbagliato prenderlo”

Il giornalista Criscitiello rivendica le sue perplessità estive sul Napoli, pur ammettendo che ora bisogna sostenere Garcia.

CALCIO NAPOLI. Nel corso dell’ultima puntata di Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato della situazione attuale del Napoli e del suo allenatore Rudi Garcia.

Criscitiello ha dichiarato di aver avuto ragione nelle sue perplessità iniziali riguardo alla forza del Napoli, soprattutto dopo le partenze di figure chiave come Spalletti, Giuntoli e Kim.

Avevo Ragione, ma Ora Sosteniamo Garcia

Criscitiello rivendica di aver previsto le difficoltà attuali degli azzurri, nonostante gli insulti ricevuti dai tifosi napoletani: “Io non avrei mai preso Garcia, avrei preferito altri profili,” ha detto. Tuttavia, l’esperto giornalista invita i tifosi a sostenere l’allenatore in questo momento delicato: “Non si può tornare indietro. Bisogna sostenere l’allenatore.”

Natan e la Questione del Sostituto di Kim

Parlando di Natan, il possibile sostituto di Kim, Criscitiello ha ammesso di non avere un giudizio formativo su di lui. “Non sarei credibile se rispondessi sul brasiliano. Non lo conosco, non ho visto mezzo allenamento,” ha spiegato. Tuttavia, ha criticato la gestione del Napoli per non aver trovato un sostituto adeguato per Kim in tempo utile.

Possibile Esonero di Garcia?

Sul tema dell’esonero di Garcia, Criscitiello ha suggerito che se le cose dovessero andare male, il presidente De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione un cambio alla guida tecnica a fine stagione. “Possibile esonero? Se le cose andassero male magari De Laurentiis cambierà allenatore a fine stagione. Al momento, lo ripeto, non si torna indietro,” ha concluso.