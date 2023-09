Maddaloni: “Vi dico il nome fatto da Giuntoli per il dopo Spalletti”

Maddaloni svela un retroscena di mercato: Thiago Motta era uno dei nomi valutati da Giuntoli come sostituto di Spalletti al Napoli.

CALCIO NAPOLI. Clamorosa rivelazione di Massimiliano Maddaloni, allenatore ed ex scopritore di Kim Min-Jae, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Posso dirvelo con certezza: Thiago Motta era uno dei nomi fatti per la panchina del Napoli da parte di Giuntoli”.

Secondo Maddaloni, dunque, l’attuale tecnico del Bologna era nella lista dei possibili sostituti di Spalletti valutati dal ds azzurro durante l’estate. Alla fine la scelta è ricaduta su Rudi Garcia, ma Giuntoli aveva preso in considerazione anche Motta.

Oltre a questo retroscena di mercato, Maddaloni ha analizzato il momento difficile del Napoli, tra cali di forma evidenti di molti big e un ambientamento non facile per i nuovi, Natan su tutti. Il Bologna, guidato proprio da Thiago Motta, sarà un ostacolo duro da superare secondo l’allenatore.

La rivelazione dell’ex scopritore di Kim conferma come il casting per il post-Spalletti fosse partito da una rosa di nomi piuttosto ampia. Alla fine Garcia ha prevalso, ma la tentazione Thiago Motta per Giuntoli è stata concreta.