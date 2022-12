Mpasinkatu: “Il Napoli ha preso un crack: lo dissi per primo e Giuntoli si complimentò con me”

Malù Mpasinkatu fu tra i primi a dire del crack del Napoli infatti Cristiano Giuntoli si complimentò con lui

Malù Mpasinkatu si sofferma sul calcio italiano e sul Mondiale. Ai microfoni di 1 Station Radio, il direttore sportivo ed esperto di calcio africano dichiara: “Mancini darà più spazio ai giovani? Credo di sì, anche se lo sta già facendo sulla panchina della Nazionale. È giusto offrire la possibilità a giovani calciatori di scendere in campo e mostrare il loro potenziale. Cheddira del Bari con il Marocco? Walid ha avuto una grande opportunità, ha la chance di giocare i quarti di finale. Il tecnico ha deciso di far entrare Cheddira in una gara fondamentale, quella con la Spagna agli ottavi, poiché è cresciuto nel corso del ritiro della nazionale ed ha meritato questa grossa possibilità”.

Mpasinkatu spera che Osimhen possa restare il più a lungo al Napoli

Il ds svela quali sono i segreti del Marocco: “È una squadra forte ed unica, costituita da un solo blocco. Bounou è uno dei migliori portieri della Liga, Hakimi e Mazraoui sono due grandi calciatori. A centrocampo oggi il duo più forte del Mondiale è Amrabat–Ounahi, due calciatori i quali si completano a vicenda, ad oggi sono sulla bocca di tutti. Sofyan potrebbe essere considerato secondo solo a Casemiro in questa Coppa del Mondo. L’attacco, inoltre, è fantastico: Ziyech del Chelsea, accostato al Milan, Boufal un calciatore particolarmente tecnico e En-Nesyri uno degli attaccanti più forti del campionato spagnolo”.

Su Osimhen Mpasinkatu conclude: “Mi auguro possa restare a più lungo possibile in Serie A con la maglia azzurra. Se dovesse lasciare il club, credo che la Premier sia il campionato più adeguato per le sue caratteristiche. È un lottatore, dà l’animo in campo, proprio come tutti i calciatori i quali giocano nel campionato inglese. Credo il ds Giuntoli e il suo staff siano dirigenti di livello. Fui tra i primi a parlare e a sbilanciarmi circa Kvaratskhelia, Giuntoli si interessò e mi fece i complimenti. Affermai già in passato che sarebbe stato un crack nel campionato italiano“.