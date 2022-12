Tuttosport: La Juve riparte e vuole Giuntoli. Chissà perché guardano sempre al Napoli

La Juve vuole Cristiano Giuntoli per ripartire. Tuttosport lancia la notizia e vede il dirigente del Napoli come primo obiettivo.

Dalle parti di Torino vedono le dimissioni del CDA come una ripartenza e non come una bufera giudiziaria. La Juve rischia sotto tutti i punti di vista. La Procura ha avviato l’indagine Prisma, ma pure Figc e UEFA vogliono vederci chiaro. Invece Tuttosport in chiave ripartenza scrive: “Fin da gennaio i vertici inizieranno un vero e proprio casting alla ricerca di un direttore sportivo da cui ripartire. Una figura da annunciare all’alba della prossima stagione, anche in questo caso, ma che abbia la possibilità di iniziare a muoversi e intessere relazioni prima del via ufficiale alla sessione estiva di mercato. L’identikit, in linea con la strategia politica che caratterizzerà il nuovo corso, rimanda al profilo di un valorizzatore. Un dirigente che sappia scovare, e non strapagare, talenti destinati a sbocciare una volta a Torino“.

La Juve vuole Giuntoli

Dalle parti di Torino insomma stanno cercando uomini nuovi, con idee nuove. Come fecero col progetto Sarei poi naufragato, idem con Pirlo, abbandonato per l’usato sicuro Allegri.

L’uomo cercato dalla Juve è Giuntoli, come scrive il quotidiano sportivo: “Una figura come quella di Cristiano Giuntoli – ad esempio – che l’estate scorsa ha firmato il suo capolavoro definitivo al Napoli con l’operazione Kvaratskhelia. O come Igli Tare la cui mano in questi anni alla Lazio si è vista in tanti movimenti, uno su tutti quello relativo a Milinkovic Savic pescato nel Genk sette anni fa per 12 milioni e nelle ultime sessioni in odore di cessione per una cifra quasi decuplicata. O come Gianluca Petrachi, maestro di plusvalenze vere (oltre 230 milioni nel Torino in 9 anni e mezzo): l’esempio più recente Bremer proprio dalla Juventus quasi 50 milioni dopo che in granata lo aveva portato per meno di 6 dall’Atletico Mineiro“.