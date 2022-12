Auriemma: “De Sciglio rinforzo da prendere subito”

Raffaele Auriemma consiglia Mattia De Sciglio come rinforzo da prendere per dare fiato e riposo a Giovanni di Lorenzo del Napoli.

De Sciglio è stato vittima di insulti dei tifosi della Juve, che gli contestano il fatto di non essere stato omertoso. Pare infatti che De Sciglio e De Ligt siamo i due giocatori ad aver collaborato con la guardia di finanza mostrando il messaggio di WhatsApp di Giorgio Chiellini in cui chiedeva di non parlare pubblicamente con la stampa degli accordi sugli stipendi.

Auriemma ha parlato proprio di De Sciglio ed ha detto: “Un rinforzo da prendere subito, come alternativa a Di Lorenzo, per serietà, applicazione e rendimento“.