CorSprot: Il Napoli vuole finire la stagione: ecco il piano di De Laurentiis

Il Napoli vuole terminare la stagione, ma nel piano di Aurelio De Laurentiis la massima priorità viene data sempre alla salute di giocatori, famiglie e tifosi.

Il campionato di Serie A si è interrotto alla 26a giornata, ma il Napoli è deciso a concludere la stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha fatto sapere anche in Lega, dove guida il gruppo di quei presidenti che vogliono concludere il campionato. Con lui ci sono Roma, Lazio, Atalanta. L’idea è quella di terminare sia il campionato, sia la Coppa Italia così da archiviare la stagione sul campo e non cristallizzare la classifica.

Prima di tutto, però, viene sempre la salute. Così nonostante il club sia fermamente convinto a voler concludere il campionato allo stesso tempo vuole riprendere a giocare solo quando l’emergenza coronavirus lo permetterà. Tutelare la salute di giocatori, staff, famiglie e tifosi resta sempre la priorità prima che il pallone torni a rotolare.

Concludere il campionato: il piano di De Laurentiis

L’idea messa in campo da De Laurentiis – secondo quanto sottolinea Corriere dello Sport – è quella di avviare une mezza stagione tutta d’un fiato appena la crisi sanitaria lo permetterà. Secondo “De Laurentiis il calcio non dovrebbe porsi eccessivamente l’assillo del tempo” anzi si “può prolungare e posticipare anche l’inizio della prossima stagione, con un occhio alle competizioni europee e agli impegni delle Nazionali” scrive il CdS. Insomma nel piano di Aurelio De Laurentiis si potrebbe anche spostare l’avvio della prossima stagione, magari arrivando a concludere l’attuale campionato nei mesi di ottobre o novembre. Terminare il campionato, quindi, senza percorrere la strada dei play off. Intanto il decreto varato dal governo pone uno stop agli allenamenti, anche dei professionisti, almeno fino al 13 aprile, poi si deciderà se ricominciare ad allenarsi. Per gli atleti saranno necessari almeno quindici giorni di preparazione prima di poter scendere di nuovo in campo.