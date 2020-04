Rivelazione Di Lorenzo: lo vuole il Manchester United

Notizie di calciomercato con la rivelazione Giovanni Di Lorenzo finito nel mirino del Manchester United, lo scrive il Corriere dello Sport.

Ci sono cose che non si possono fermare, ragionamenti che restano attivi nonostante la crisi. E’ il caso del calciomercato con le voci che continuano a rincorrersi. Il Corriere dello Sport fa sapere di un interessamento per Giovani Di Lorenzo, vera e propria rivelazione di questa stagione. Il campionato è bloccato e non si sa quando e se la palla tornerà a rotolare. Nonostante tutto l’interesse dello United per l’esterno destro di difesa in forza al Napoli, non è scemato.

Un primo sondaggio, più o meno ufficiale, è stato fatto ma l’affondo non arriverà in questi giorni, in cui c’è altro a cui pensare. Eppure l’idea dello United di prendere Di Lorenzo resta lì sospesa, pronta ad essere concretizzata con un’offerta ufficiale alla società partenopea di Aurelio De Laurentiis.

Stop del Napoli

Nonostante l’affondo decisivo non sia ancora arrivato il Napoli ha già messo le carte in chiaro da tempo: non vuole privarsi di Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore ex Empoli è blindato con un contratto fino al 2024. La volontà del club è quella di continuare a puntare sul calciatore che in questa stagione è stato un punto fermo, imprescindibile sia Carlo Ancelotti che per Gennaro Gattuso. Di Lorenzo ha dimostrato non solo grande capacità nel suo ruolo, ma anche umiltà, tenacia e versatilità. In piena crisi difensiva si è sacrificato a fare il centrale di difesa ed i risultati non sono stati nemmeno tremendi, tutt’altro. Ha giocato sulla fascia sinistra, portando sostanza e concretezza nonostante la difficoltà di trovarsi sulla fascia opposta rispetto al suo piede preferito. Ecco perché il Napoli ci penserà più di una volta prima di mettere in cantiere la possibilità di cedere Giovanni Di Lorenzo, lo United se ne faccia una ragione.