Campania, boom di contagi da coronavirus in un solo giorno: 225

Crescono i contagi in Campania. In un solo giorno sono stati registrati 225 nuovi positivi al tampone per il coronavirus

Non erano mai stati registrati così tanti casi positivi in 24 ore. A fronte di 1676 tamponi eseguiti in Campania sono stato registrati 225 nuovi positivi al coronavirus, lo rende noto l’unità di crisi della Regione Campania.

Nell’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 465 tamponi (43 positivi); nell’ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 117 tamponi (14 positivi); nell’ospedale Sant’Anna di Caserta sono stati esaminati 89 tamponi (5 positivi); all’ASL di Caserta, presidi di Aversa e Marcianise, sono stati esaminati 42 tamponi (8 positivi); nell’ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 93 tamponi (16 positivi); nell’Azienda Universitaria Federico II sono stati esaminati 102 tamponi (6 positivi); nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati esaminati 723 tamponi (132 positivi) e, infine, nell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli sono stati esaminati 45 tamponi (un positivo). Il totale complessivo dei positivi in Campania ammonta ora a 2.456. Complessivamente sono stati analizzati 17.404 tamponi.