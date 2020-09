Retroscena nell’affare Cengiz Under al Napoli, secondo Corriere dello Sport il calciatore ha chiesto un ingaggio troppo alto: 3,2 mln di euro.

Cengiz Under al Napoli poteva e doveva rientrare nella trattativa che avrebbe portato Arek Milik alla Roma, poi è saltato tutto. Secondo Corriere dello Sport le porte non sono definitivamente chiuse, ma sicuramente ci sono molte meno possibilità di prima. Il problema è legato all’ingaggio chiesto dal calciatore: 3,2 milioni di euro, troppi per il club di Aurelio De Laurentiis. E allora a quel punto si è chiuso tutto, facendo slittare ulteriormente anche l’uscita di Milik.

Al Napoli continua da interessare il calciatore ed ha bisogno di un esterno sulla destra, che giochi a piede invertito per entrare in mezzo al campo come piace a Gattuso. Ma su queste cifre, in termini di ingaggio, il Napoli non vuole ragionare. Il calciatore dovrà ridimensionare la sua richiesta, altrimenti dovrà trovare un’altra squadra. La Roma lo vuole cedere e Fonseca non ritiene più Under un giocatore utile al suo credo tattico. Al momento la situazione è in standby e quindi tocca al calciatore fare una mossa. Per ora il Napoli è una delle poche squadre interessate ad Under e non è detto che alla fine si possano ricucire i rapporti.