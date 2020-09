Il bilancio del Napoli può subire una sonora batosta se non viene ceduto Kalidou Koulibaly, si stimano perdite anche per 200 milioni di euro.

Alla fine bisogna sempre far quadrare i conti, è questo il credo di Aurelio De Laurentiis che ha sempre tenuto in ordine il bilancio del Napoli. Quest’anno, però, causa covid è tutto molto più complicato. Tutte le società sono in difficoltà ed il Napoli non fa eccezione, nonostante abbia una solidità economica molto superiore rispetto alle altre. Conti e numeri, però, bisogna farli quadrare e su questo in casa Napoli non si deroga. Ecco perché il patron azzurro ed il suo amministratore delegato Chiavelli stanno lavorando in questo senso.

Il bilancio del Napoli preoccupa e l’allarme viene lanciato da Il Mattino che scrive: “Attenzione ai conti: il Napoli tra la stagione 19/20 e quella 20/21 ipotizza un rosso tra 150 e 200 milioni di euro. L’addio di Koulibaly sarebbe una manna per i conti: gli 80 milioni del cartellino più i quasi 36 milioni del triennale. Se Koulibaly resta la proprietà deve mettere nel conto una frenata anche nel contenimento del monte stipendi (che difficilmente arriverà a quota 80 milioni, obiettivo di inizio mercato). In questo caso, il centrocampista che manca a Gattuso arriverà in prestito”.