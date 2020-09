Milik alla Roma: cifre, bonus ed incastri, rebus vicino alla soluzione

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con Milik vicino a vestire la maglia della Roma, le cifre dell’affare: 18 milioni di euro più bonus.

Lunga e difficile come una salita del Tour de France, la trattativa che porta Arek Milik alla Roma è piena di difficoltà tra cifre che non convergono, bonus e incastri. Ora però il gruppo, con Napoli, Juventus e Roma pare stia per scollinare dopo l’immensa fatica fatta in queste settimane. Secondo il Corriere della Sera c’è una possibilità concreta che l’affare tra il club giallorosso e quello azzurro si possa concludere. Oramai però va preso tutto con le molle e quindi bisogna andarci cauti, ma con Dzeko alla Juve si aprono le porte per una cessione del polacco.

Le cifre di Milik alla Roma sono così composte: 18 milioni di euro cash, 4 di bonus certi e 4 in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Secondo il Corriere dell Sera non si è tanto lontani dalla richiesta di Aurelio De Laurentiis di 25 milioni di euro fissi, mentre Fienga offriva 15 + 5 di bonus.

“Deve fare la sua parte anche la Juventus, finanziando quasi tutta la parte fissa dell’accordo Napoli-Roma versando nelle casse giallorosse 15 milioni per Dzeko. Così sarebbe contento anche Pirlo, che ha chiaramente richiesto una spalla per Cristiano Ronaldo. E lo sarebbe anche Edin, che potrebbe giocare la Champions League e avere più chance di vincere il suo primo titolo in Italia. La differenza di ingaggio tra Milik (ne chiede 5, si può fare a 4 più facili bonus) e Dzeko (7,5 bonus compresi, che la Juve conferma senza problemi) manderebbe a

posto anche l’ultimo tassello del puzzle. Oggi l’ennesima puntata della telenovela. Sarà l’ultima?”.

In questo momento c’è positività per Milik alla Roma, le cifre sono quelle giuste e quindi si potrebbe finalmente sbloccare un affare che sta in piedi da troppo tempo.