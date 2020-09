kiss kiss Napoli, Milik- Roma, cessione vicina. Ecco le cifre

Milik vicino alla Roma. L’attaccante del Napoli pronto a trasferirsi nella capite. Aumentati i contatti tra i due Club.

Arek Milik vicino alla Roma. Secondo quanto riporta Radio kiss kiss Napoli, emittente ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis i due club sono prossimi alla chiusura della trattativa.

“Il Napoli e la Roma sarebbero in contatto per chiudere l’operazione che dovrebbe portare Arek Milik nella Capitale. Il giocatore polacco, ormai ai margini del progetto tecnico di Gennaro Gattuso, che l’ha invitato apertamente a “trovarsi una squadra”, non ha rinnovato con il sodalizio partenopeo ed aspetta che i due club si mettano d’accordo per la cessione definitiva dell’attaccante..

Il Napoli sta lavorando, attraverso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per tentare di chiudere quanto prima la sua cessione che porterebbe il bomber ex Ajax in maglia giallorossa.

I contatti tra i due club sono frequenti. L’operazione dovrebbe chiudersi a venticinque milioni di euro di base fissa, più cinque milioni di bonus con il benestare del patron Aurelio De Laurentiis che in prima istanza voleva circa quaranta milioni per cedere l’attaccante. La trattativa è in una fase caldissima, Milik si avvicina all’addio al Napoli.

Non è rimasta soltanto la Roma in fila per acquistare dal Napoli il centravanti Arkadiusz Milik. Per il polacco, secondo Sky Sport 24, c’è il forte l’interesse dalla Premier League del Newcastle. L’attaccante polacco è prossimo ai saluti, che sia la Roma o la premier, l’attaccante e il Napoli hanno deciso di separarsi.