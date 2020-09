Il Napoli sfida il Parma domenica 20 alle 12.30 ma per Gattuso c’è già un ballottaggio, quello tra Dries Mertens e Victor Osimhen.

L’arte di saper fare gol non si può non prendere in considerazione, così il Napoli verso Parma si apre il ballottaggio tra Mertens e Osimhen. Gattuso dovrà scegliere uno dei due, perché secondo Corriere dello Sport, inizialmente non si giocherà con il 4-2-3-1. Partendo con il 4-3-3 uno tra il nigeriano ed il belga dovrà sedere in panchina, a meno che non si voglia spingere Mertens a destra, cosa che difficilmente accadrà.

Ecco allora che parta il ballottaggio: a Parma il Napoli dovrà decidere se schierare dall’inizio Mertens o Osimhen. Scelta difficilissima, perché “in ogni caso farà scalpore”. Da un lato ci sono i gol ed il talento già visto e certificato di Ciro il napoletano, dall’altro la freschezza, l’esplosività e la voglia di scoprire il potenziale del nigeriano, arrivato a Napoli per una cifra record. Non è impossibile che si possa partire con Mertens titolare e poi in corsa inserire Osimhen, anche perché il nigeriano è alla sua prima esperienza nel calcio italiano ed il Napoli ha bisogno di partire subito forte. Durante la partita, si potrebbe cambiare pure modulo e quindi inserire Osimhen senza rinunciare a Mertens.