Corriere dello Sport: “Tocca a Lucca”
Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport racconta la nuova emergenza del Napoli di Conte: Rasmus Hojlund salterà anche la trasferta di Eindhoven, a causa dell’affaticamento muscolare che lo aveva già escluso dalla sfida di Torino. Niente rischi per il danese, autore di 8 gol in 10 partite e protagonista del miglior avvio di stagione della sua carriera. «Troppo poco il tempo, troppo alti i rischi», scrive Mandarini: così domani, nella terza giornata della fase a gironi di Champions, toccherà ancora a Lorenzo Lucca recitare da centravanti contro il PSV.
Un test fondamentale non solo per la squadra ma anche per il giovane attaccante, chiamato a riscattare la brutta prestazione di Torino. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è proprio questo il momento in cui Lucca deve «tirare fuori lo spirito combattivo e la ferocia» che ha mostrato ai tempi dell’Udinese e nella notte del suo unico gol azzurro contro il Pisa.
La sfida olandese può rappresentare anche un’occasione personale: Lucca conosce bene quei campi, avendo giocato con l’Ajax e vissuto ad Amsterdam, dove il 6 novembre 2022 segnò proprio al PSV il suo primo gol in Eredivisie, alla Johan Cruijff ArenA. «Tutto fa morale», scrive Mandarini, ricordando che in Olanda l’attaccante ha spesso trovato stimoli e motivazioni.
Ma non è solo Lucca a dover dare risposte. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come tutto il Napoli sia chiamato a reagire dopo la terza sconfitta consecutiva in trasferta e la seconda in campionato: «Una partita affrontata con le scarpe da ballerina e danzando sulle punte», ha ammesso Conte, deluso dall’atteggiamento dei suoi.
Il tecnico chiede cattiveria, concretezza e gol, perché i numeri parlano chiaro: «Siamo quattordicesimi per concretizzazione, non si può tenere la palla settanta minuti e non fare un gol». L’ultimo match senza reti risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio, e adesso servono risposte immediate.
Mandarini sul Corriere dello Sport conclude: domani, a Eindhoven, il lavoro del centravanti sarà decisivo. Il Napoli ha bisogno di Lucca, e Lucca ha bisogno del suo primo gol in Champions.