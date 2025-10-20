Napoli, esodo azzurro verso Eindhoven: settore ospiti sold out anche al Philips Stadion
Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport descrive l’entusiasmo travolgente dei tifosi del Napoli, pronti a trasformare Eindhoven in una piccola succursale del Maradona. Domani sera, al Philips Stadion, sarà sold out il settore ospiti riservato ai sostenitori azzurri: circa 1.600 biglietti polverizzati nel giro di poche ore al momento dell’apertura della prevendita.
Una cornice caldissima, come quella vissuta all’Etihad contro il Manchester City, accompagnerà la squadra di Conte nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Quella di oggi sarà la giornata delle partenze verso l’Olanda: «Una trasferta attesa e vissuta come una festa», scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, con i tifosi pronti a sostenere il Napoli in una gara dal peso specifico importante in chiave classifica.
Le autorità locali di Eindhoven hanno predisposto un punto di incontro ufficiale presso il Vibes Urban Sport & Event Centre (Lardinoisstraat 8), oltre a un’ampia area di sicurezza nel centro città e nei dintorni dello stadio, dove la polizia sarà autorizzata a effettuare perquisizioni preventive.
Non solo Champions. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come anche il Maradona si prepari a un nuovo tutto esaurito per la sfida di sabato alle 18 contro l’Inter, una partita di cartello attesissima. La vendita libera è durata pochissimo: «I pochi biglietti rimasti sono terminati in pochi minuti», spiega il giornalista.
E non è finita qui: all’orizzonte c’è un altro appuntamento da possibile sold out, l’1 novembre contro il Como di Fabregas. Da domani alle 12 partirà la vendita libera, e anche in quel caso si prevede un assalto ai biglietti.
Come scrive Tarantino sul Corriere dello Sport, il 2025 conferma il legame speciale tra la squadra e la sua gente: «Un’abitudine consolidata quella del Maradona sold out, tra la scorsa stagione e l’inizio di quella attuale». Un segnale di appartenenza, passione e orgoglio che non conosce confini.