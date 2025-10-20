Napoli, emergenza infortuni: Hojlund fermo, McTominay stringe i denti per la Champions

Serve quasi un miracolo. O almeno un po’ di fortuna, perché in casa Napoli gli infortuni continuano a moltiplicarsi. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport parla di un calcio “3.0”, dove anche durante le soste si giocano due partite in tre giorni: «Per i miracoli, in qualche modo, bisognerà pur attrezzarsi».

Il primo nome è quello di Rasmus Hojlund, reduce da 147 minuti in due gare con la Danimarca, tra Bielorussia e Grecia, durante quella che avrebbe dovuto essere una “pausa” per le nazionali. Al ritorno a Napoli, l’attaccante ha accusato un problema al quadricipite, segno evidente di un fisico «intossicato» dai troppi impegni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il danese è stato tenuto fuori a Torino e con ogni probabilità salterà anche la sfida di domani a Eindhoven contro il PSV, per poi puntare al rientro nel big match di sabato contro l’Inter, definito da Giordano «la madre di tutte le partite».

Situazione diversa ma non meno complessa per Scott McTominay, alle prese con una ferita suturata dopo uno scontro in allenamento. Il centrocampista, però, «ci crede, ci spera e pensa di poter esserci in Champions League», scrive ancora Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Il suo obiettivo è stringere i denti e non rinunciare alla sfida europea, nonostante il dolore.

Conte, che ha dovuto già rinunciare ai “due colossi dell’area di rigore” nella gara contro il Torino, spera di recuperarli almeno parzialmente in vista del campionato. «Hojlund guarda con malinconia la partita, ma pensa che presto tutto passerà», conclude Giordano sulla Gazzetta dello Sport, descrivendo il clima di attesa e speranza che accompagna il Napoli in questa fase cruciale della stagione.