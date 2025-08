Corriere dello Sport: “Sono momenti di riflessione in casa azzurra”

Un altro giorno di mercato, un altro giro di riflessioni. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli resta in costante movimento, con la fascia sinistra al centro di valutazioni tecniche e strategie di ampio respiro. Il club azzurro continua ad alternare accelerazioni e frenate: esterni puri, jolly a tutta fascia, mezzali fisiche e terzini destri compongono una lista sempre viva, in cui entrate e uscite si intrecciano senza sosta.

Uno dei dossier aperti riguarda Alessandro Zanoli, coinvolto in un potenziale triangolo con Bologna e Udinese. Il tutto mentre Juanlu Sanchez, terzino destro classe 2003 della Roja U21, era diventato un obiettivo caldo. Tuttavia, come riferisce Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa con il Siviglia si è improvvisamente raffreddata, complice l’inserimento del Wolverhampton. Di conseguenza, le quotazioni di Zanoli sono risalite.

La Spagna, però, resta centrale nel mercato azzurro. Da Madrid, l’Atletico continua a riflettere sul profilo di Giacomo Raspadori, tra i protagonisti dell’estate azzurra e valutato 30 milioni. Se i Colchoneros decidessero di affondare il colpo, come spiega Mandarini nel Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe immediata disponibilità per due innesti sulla sinistra: una vera ala e un esterno duttile. In cima alla lista c’è Miguel Gutierrez, già bloccato dal club con un accordo da 18 milioni col Girona e intesa definita anche con il suo agente Manuel Garcia Quilon.

Il Corriere dello Sport sottolinea che l’operazione per il 24enne madrileno, reduce da un intervento alla caviglia destra, è già virtualmente chiusa: il Napoli deve solo premere il tasto “conferma”. Sabato, per una coincidenza suggestiva, il Girona sarà proprio a Castel di Sangro per un’amichevole contro gli azzurri.

Nel frattempo, a Madrid l’Atletico continua a ragionare: nella lista di Simeone restano Enzo Millot dello Stoccarda e Raspadori, dopo l’uscita di Nico Gonzalez. L’agente dell’attaccante italiano – in scadenza 2028 – è al lavoro con gli spagnoli, ma ancora non è arrivata un’offerta formale.

Parallelamente, oltre a Gutierrez, resta viva anche la pista per un’ala pura. Mandarini segnala sul Corriere dello Sport i nomi di Federico Chiesa e Jack Grealish, in uscita rispettivamente da Liverpool (errata attribuzione, Chiesa è in realtà alla Juventus) e Manchester City. Più defilati Raheem Sterling (Chelsea) e Jadon Sancho (United), quest’ultimo accostato alla Juventus per settimane.

Sul fronte centrocampo, proseguono i contatti con la Juve per Fabio Miretti (21), mezzala ritenuta perfetta per completare il reparto. In uscita, Cajuste tratta con l’Ipswich, mentre Walid Cheddira si avvicina al Paok Salonicco. Resta in attesa anche Giovanni Simeone, per il quale manca solo l’accordo tra Napoli e Torino.