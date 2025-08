Corriere dello Sport: “Ademola Lookman rompe con l’Atalanta. Rilancio Napoli?”

Ademola Lookman non è tipo da accettare un rifiuto senza reagire. Come racconta Giorgio Coluccia sul Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano ha risposto di pancia al «no» dell’Atalanta all’Inter, scatenando una reazione eclatante sui social. Dopo aver rimosso la foto profilo e ogni riferimento al club nerazzurro dalla propria bio, Lookman si è presentato pubblicamente solo come calciatore della Nigeria e credente, con l’unico post rimasto legato alla nomination al Pallone d’Oro. Tutto il resto, compresi gli scatti della vittoria in Europa League, è stato cancellato.

Secondo quanto riportato da Coluccia nel Corriere dello Sport, la rottura con il club di Percassi è ormai evidente e difficilmente sanabile. Lookman aveva infatti rifiutato un rinnovo molto ricco con l’Atalanta (si parla di 5 milioni netti a stagione) per seguire il sogno nerazzurro, contando anche su una promessa: essere ceduto per una cifra “sostenibile”. La contrarietà della società, manifestata con una mail inviata ieri all’Inter, ha rappresentato una brusca frenata nella trattativa.

La proposta dell’Inter: 45 milioni complessivi

Come riporta ancora Giorgio Coluccia sul Corriere dello Sport, l’Inter si era mossa in maniera chiara, contattando l’entourage dell’attaccante, trovando un accordo da 4,5 milioni l’anno per 5 stagioni, e mettendo sul piatto 42 milioni più 3 di bonus, forte dell’appoggio del fondo Oaktree. Ma la risposta ufficiale dell’Atalanta – «grazie per l’offerta ma no, grazie» – è arrivata fredda, via mail. Il club lombardo, però, non ha mai fissato un prezzo per Lookman, rendendo impossibile ogni eventuale rilancio da parte dell’Inter.

Secondo la ricostruzione di Coluccia per il Corriere dello Sport, si ipotizza che l’Atalanta voglia più di 50 milioni, anche perché dovrà riconoscere una percentuale del 15% sulla plusvalenza al Lipsia, club da cui acquistò il giocatore per 10,85 milioni. Con un ammortamento attuale di 4,34 milioni, vendendolo a 50 i tedeschi incasserebbero circa 6,8 milioni.

Napoli alla finestra, Atalanta sotto pressione

In tutto questo, il Napoli osserva attentamente. Il club azzurro – scrive ancora Giorgio Coluccia sul Corriere dello Sport – era stato il primo a muoversi su Lookman, e sebbene l’Inter resti la destinazione preferita del giocatore, la tensione crescente con l’Atalanta potrebbe rimettere in gioco anche altri scenari. Se Lookman dovesse rimanere a Bergamo, la società dovrebbe gestire una situazione delicata con la tifoseria, che ha già assistito agli addii di Gasperini e Retegui, senza veder arrivare ancora un vero sostituto in attacco.

Il caso Lookman è ufficialmente il giallo di questa estate di calciomercato. E la sua presa di posizione pubblica rischia di diventare una svolta nella strategia dell’Atalanta, che dovrà ora decidere se alzare un muro o aprire alla cessione.