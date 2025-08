Corriere dello Sport: “Napoli, il mercato cambia direzione”

Il Napoli rallenta sull’esterno a tutta fascia e riapre la pista che conduce a un’ala offensiva di spinta. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, spiegando come il club azzurro stia vivendo una fase di riflessione dopo aver concluso sei operazioni in un mese e mezzo. La rosa, già profondamente ristrutturata, necessita ora di due o tre innesti mirati per affrontare con ambizione le quattro competizioni stagionali. Da qui il bivio: puntare su un laterale a tutta fascia o virare su un esterno offensivo puro.

Secondo quanto riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, fino a giovedì la priorità era rappresentata da Miguel Gutierrez, laterale del Girona: il ds Giovanni Manna aveva trovato un accordo da 18 milioni con il club spagnolo, ma l’intesa con il giocatore non è ancora stata raggiunta. Nelle ultime ore, la trattativa è stata congelata, lasciando spazio a una nuova ipotesi: l’acquisto di un’ala offensiva, in particolare sul lato sinistro.

Chiesa torna nel mirino

La seconda opzione riporta in auge nomi già noti agli osservatori partenopei. Federico Chiesa, ora al Liverpool, è di nuovo tra i candidati. Come ricorda Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’ex Juve ha collezionato solo 14 presenze e 2 gol nella sua prima stagione in Inghilterra e guadagna circa 6 milioni a stagione, cifra contenuta rispetto agli stipendi da 15-16 milioni di Sterling e Grealish, altri due profili monitorati ma difficilmente sostenibili sotto il profilo economico. In particolare, Grealish sarebbe attratto dall’idea di raggiungere De Bruyne, suo ex compagno, in azzurro.

Miretti e il caso Juanlu

In attesa di sviluppi, il Napoli osserva da vicino anche la situazione Lookman, dopo il rifiuto dell’Atalanta all’offerta dell’Inter. Prima dell’accordo tra l’attaccante e il club nerazzurro, gli azzurri avevano messo sul piatto un maxi-ingaggio. Sempre secondo Mandarini del Corriere dello Sport, resta calda anche la pista che porta a Fabio Miretti: la Juventus valuta il centrocampista 20 milioni, il Napoli punta a ottenere uno sconto.

Situazione Zanoli: stop anche per Juanlu

Sul versante destro, Alessandro Zanoli è ancora in stand-by: le trattative con Bologna e Udinese non decollano e, nel frattempo, Antonio Conte continua a testarlo in allenamento. La situazione di stallo ha congelato anche l’affare con il Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino 21enne che adesso è finito nel mirino del Wolverhampton. Come sottolinea Mandarini nel Corriere dello Sport, il Napoli non ha rilanciato e la pista spagnola si è praticamente raffreddata.