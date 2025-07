Corriere dello Sport: “Osimhen al Galatasaray: affare da 75 milioni, è l’operazione del secolo”

Victor Osimhen è pronto a salutare l’Italia: destinazione Istanbul. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, nel tardo pomeriggio di domenica è arrivato l’accordo definitivo tra Napoli e Galatasaray, dopo un intenso fine settimana di trattative serrate. Ora si attende solo l’emissione delle lettere di credito alla riapertura delle banche per rendere operativo il trasferimento. In Turchia lo definiscono già «l’affare del secolo»: una cessione che segna un record assoluto per la Super Lig e rappresenta uno dei colpi più clamorosi della storia del calcio turco.

La cifra finale è di 75 milioni di euro più bonus, con un pagamento dilazionato: 40 milioni subito, i restanti 35 entro luglio 2026, garantiti con lettere di credito. Il Corriere dello Sport spiega che il Galatasaray ha accettato anche una clausola anti-Italia valida fino al 2027 e il 10% sulla futura rivendita, voluto dal Napoli. Un’operazione costruita su misura per accontentare tutte le parti, soprattutto Osimhen, che ha rifiutato proposte economicamente superiori (come i 40 milioni l’anno offerti dall’Al Hilal) pur di vestire la maglia giallorossa. In Turchia si prepara una festa allo stadio per accogliere l’attaccante, reduce da una stagione da 37 gol e un doppio trofeo.

Milinkovic-Savic e Juanlu: il Napoli accelera

Secondo quanto riferisce ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, la settimana appena iniziata sarà decisiva anche per due nuovi innesti: Vanja Milinkovic-Savic e Juanlu Sanchez. Il portiere serbo non è sceso in campo nell’ultima amichevole del Torino, segnale di un addio imminente. Operazione da 17,5 milioni, pagabili in più tranche. Il terzino del Siviglia, invece, non è stato convocato per il test contro il Sunderland: indizi di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo, con il Napoli pronto a versare circa 15 milioni di euro. Il giocatore ha già un’intesa con il club azzurro e attende solo il via libera per volare in Italia.

Cessioni in arrivo: Ngonge, Simeone e Folorunsho

Sul fronte uscite, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli sta definendo la cessione di Ngonge al Torino, dove ritroverà Baroni. In attacco, Simeone sta valutando l’offerta del Pisa, che ha chiesto anche Zerbin. Intanto Folorunsho è vicinissimo al Cagliari, mentre per Lindstrom si registra un ritorno di fiamma dalla Bundesliga: il Wolfsburg ha presentato un’offerta e il giocatore ha già dato il proprio assenso. Si tratta ora sulla formula.

Un’estate rovente in casa Napoli, tra l’addio di Osimhen e i primi volti nuovi voluti da Conte per il suo nuovo progetto tecnico.