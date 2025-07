Corriere dello Sport: “Grealish-Fede, bivio Napoli”

Il Napoli si tira momentaneamente fuori dalla corsa per Ademola Lookman. Lo scrive il Corriere dello Sport, in un articolo firmato da Fabio Mandarini dal ritiro di Dimaro Folgarida: l’attaccante dell’Atalanta ha già un’intesa con l’Inter, scelta maturata da tempo. Il ds Giovanni Manna, in attesa di sviluppi tra i nerazzurri e la Dea, ha deciso di virare su altri obiettivi, pur restando alla finestra in caso di rottura tra le parti. La porta, insomma, non è chiusa del tutto: si potrà riaprire, ma solo se il fronte Inter-Atalanta dovesse sfaldarsi.

Al momento, però, l’attenzione è su Dan Ndoye. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la trattativa con il Bologna resta complicata: la valutazione dei rossoblù (45-50 milioni) è stata confermata anche dopo il rifiuto all’offerta da 30 milioni, presentata dal Nottingham Forest con il benestare del calciatore. Anche il Napoli ha provato a inserirsi, offrendo un pacchetto da 30 milioni più il cartellino di Zanoli – stimato da Italiano – ma ha ricevuto un secco «no» come risposta. Ndoye resta il profilo ideale per la corsia sinistra in coppia con Lang, ma la trattativa è a un bivio: sono giorni decisivi.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, nella rosa dei nomi sottoposti a Conte al termine dello scorso campionato spiccano alcune suggestioni internazionali. Su tutte, quella molto «british» di Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal Manchester City. Guardiola ha ammesso che «merita di giocare» e il suo contratto scade nel 2027: l’operazione resta difficile per costi e formula, ma è in valutazione. Non solo: resta vivo anche il nome di Federico Chiesa, 27 anni, che potrebbe lasciare il Liverpool, magari anche in prestito. Nella stessa lista anche Antonio Nusa, talento norvegese classe 2004, oggi al Lipsia.

Nel frattempo, scrive ancora Mandarini, c’è una frenata nella doppia trattativa con il Torino: da una parte l’attaccante Cyril Ngonge in uscita verso i granata, dall’altra il portiere Vanja Milinkovic-Savic in entrata. Entrambe le operazioni (prestito con diritto di riscatto) sembravano in dirittura d’arrivo. Ngonge è stato a Torino, pronto a firmare, mentre Milinkovic-Savic si trova in ritiro a Prato allo Stelvio, ma ha già ridotto il carico di lavoro e saltato l’amichevole con l’Ingolstadt. Ha la valigia pronta, ma attende il via libera dal Napoli.

Capitolo uscite: Jesper Lindstrom saluta gli azzurri e torna in Bundesliga. Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno andrà al Wolfsburg in prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 16. Infine, Michael Folorunsho è vicinissimo al Cagliari: operazione da 500.000 euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Un’altra pedina che lascia spazio a nuove soluzioni nel mosaico di Conte.