Napoli-Arezzo, debutto con forfait: Politano out per infortunio. Conte parte col tridente Neres-Lukaku-Noa

Prima uscita stagionale per il Napoli campione d’Italia, ma anche prime noie fisiche. Politano ko per un risentimento muscolare. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che annuncia l’esordio dei nuovi acquisti e racconta i legami con l’Arezzo, ex squadra di Conte.

Il Napoli si prepara al debutto stagionale in amichevole contro l’Arezzo, in programma oggi alle 18 allo stadio di Carciato, ma deve fare i conti con la prima tegola del ritiro: Matteo Politano si è fermato per un risentimento muscolare e salterà la partita. La notizia è riportata dal Corriere dello Sport, che sottolinea come si tratti del primo contrattempo fisico registrato nel ritiro di Dimaro, escludendo le situazioni già note di Buongiorno (operato per un groin pain) e di Billy Gilmour (in recupero da una sindrome retto-adduttoria).

Tra gli assenti figura anche Scott McTominay, ma – precisa il quotidiano – in questo caso si tratta di semplice gestione dei carichi di lavoro. Per il resto, tutto è pronto per la prima uscita ufficiale della stagione. L’entusiasmo è palpabile: lo stadio è sold out con 2.200 spettatori annunciati, e ci sarà spazio per tutti tra primo e secondo tempo. Come osservato in questi giorni di allenamento, il tridente scelto da Antonio Conte per l’inizio del match sarà composto da Neres, Lukaku e Noa Lang.

La partita contro l’Arezzo – club di Serie C – rappresenta già un test probante rispetto agli standard delle prime amichevoli estive, solitamente contro selezioni locali dilettantistiche. Una scelta voluta da Conte, che ha alzato da subito il livello degli impegni: sabato, sempre a Carciato, ci sarà infatti il secondo test contro il Catanzaro, squadra di Serie B. E proprio l’Arezzo evoca emozioni forti per Conte: è lì che iniziò il suo percorso da allenatore nella stagione 2006-2007, in Serie B.

Non mancano i legami anche dall’altra parte. A guidare l’Arezzo c’è Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli nell’era Reja e tra gli artefici della promozione in Serie A nel 2007. Il presidente toscano, Guglielmo Manzo, è un grande tifoso azzurro, così come il direttore sportivo Nello Cutolo, napoletano ed ex prodotto del vivaio partenopeo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita sarà trasmessa in diretta pay-per-view a 9,99 euro su Dazn, Sky Primafila e OneFootball. Prevista anche una radiocronaca a cura di CRC. Una giornata speciale per Conte, per il Napoli e per tutto il popolo azzurro, al via di una nuova stagione che promette scintille.