Corriere dello Sport: “Nuñez aspetta Il tappo deve toglierlo Osi”

Victor Osimhen è il punto di partenza e il punto di blocco del mercato del Napoli. L’attaccante nigeriano, valutato 75 milioni per i club esteri grazie alla clausola rescissoria, è la chiave che può sbloccare tutta la manovra offensiva degli azzurri. Ne è consapevole Aurelio De Laurentiis, lo è Antonio Conte e ne è ben cosciente anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Senza l’addio dell’attuale numero 9, infatti, non potrà arrivare una nuova prima punta.

Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Osimhen si sta godendo le vacanze e ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube DaddyFreeze, dove ha ribadito: «Quando finisce la stagione inizia il mercato e diverse squadre ti cercano. Ora mi sto concentrando sulle vacanze. Mi riguardo i video della stagione con il Galatasaray. Guardo i miei gol, vedo i miei errori». Dichiarazioni che lasciano trasparire apertura ma anche attesa.

Il no all’Arabia, ma Al Hilal non molla

Sempre secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, Osimhen ha già rifiutato un’offerta faraonica da parte dell’Al Hilal – 40 milioni netti a stagione – durante la finestra straordinaria dedicata al Mondiale per Club. Tuttavia, i sauditi non si sono arresi. La clausola è nota e gli arabi sembrano disposti a pagarla per portare il centravanti in Medio Oriente. Un altro assalto potrebbe arrivare a breve.

Il Galatasaray sogna il ritorno

Tra i più attivi c’è anche il Galatasaray, pronto a riportare Osimhen a Istanbul dopo l’ottima esperienza recente. Il vicepresidente del club, Abdullah Kavukcu, ha confermato contatti diretti con il Napoli e con il calciatore: «Abbiamo fatto un’offerta migliore di molti club europei. Ora sarà Victor a decidere». La proposta turca è finora la più concreta proveniente dal continente, come sottolineato da Palliggiano nel suo pezzo sul Corriere dello Sport. Dalla Premier, invece, al momento solo sondaggi informali ma nessun affondo.

Darwin Nuñez resta la prima scelta

In casa Napoli si lavora sottotraccia per farsi trovare pronti. Come rivelato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il vero obiettivo per l’attacco è Darwin Nuñez, 25 anni, del Liverpool. Antonio Conte lo considera il profilo ideale per costruire il nuovo reparto offensivo. I contatti con il suo entourage proseguono e il Napoli è pronto a tentare l’affondo appena ci sarà chiarezza sulla cessione di Osimhen.

Lucca opzione concreta, ma in seconda fila

Sempre attuale anche la pista Lorenzo Lucca, 24 anni, reduce da un’ottima stagione all’Udinese. L’attaccante ha già detto sì al progetto Napoli, e aspetta solo che le due società trovino l’intesa. Sarebbe un piano B di livello, perfetto per crescere all’ombra di un titolare come Lukaku, senza pressioni immediate.