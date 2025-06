Repubblica: “Due portieri per il Napoli”

È un Napoli in piena attività quello avvistato negli ultimi giorni a Milano. Come riporta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, i fronti aperti sul mercato sono molteplici, ma uno sembra ormai definito: Alex Meret prolungherà con gli azzurri. Il portiere friulano ha trovato l’accordo per un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 2027. La firma è attesa all’inizio della prossima settimana.

«Meret ha sempre messo la maglia azzurra in cima alla lista delle sue preferenze», sottolinea la Repubblica Napoli. Dopo due scudetti e tante critiche affrontate con professionalità, il numero uno ha accettato la filosofia del club, consapevole che dovrà giocarsi il posto con un altro estremo difensore di spessore.

Il profilo individuato è quello di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, considerato da Antonio Conte il prototipo ideale per il suo gioco. Come riporta Tina su la Repubblica Napoli, il serbo ha una clausola da 19 milioni, ma il Napoli punta a una soluzione alternativa inserendo una contropartita tecnica. Il nome è quello di Cyril Ngonge, fuori dalle rotazioni del tecnico salentino. Il belga ritroverebbe in granata Marco Baroni, suo mentore ai tempi del Verona.

Le due società sono in contatto continuo per trovare la quadra. L’obiettivo è consegnare a Conte un portiere moderno e affidabile, capace di interpretare il ruolo in modo dinamico.

Sempre secondo la Repubblica Napoli, un altro dossier caldo è quello legato a Ndoye del Bologna. Il Napoli ha incontrato gli agenti del giocatore per sondare la possibilità di un’intesa contrattuale, premessa necessaria per affrontare la trattativa con i felsinei, che chiedono 40 milioni di euro.

Attenzione anche alla difesa, con il nome dell’olandese Sam Beukema sul taccuino del ds Giovanni Manna. In uscita invece si raffredda la pista che porta a Yunus Musah del Milan, complice la possibilità concreta che Frank Anguissa resti in azzurro. Il camerunense ha infatti riallacciato i rapporti con la società per trattare un nuovo accordo, nonostante esista già una clausola di rinnovo automatico fino al 2027.

L’idea, come evidenzia Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, è quella di ripartire con un progetto tecnico solido: Anguissa potrebbe firmare un triennale. Il Napoli, intanto, si prepara all’esordio in campionato fissato per sabato 23 agosto alle ore 18.30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.