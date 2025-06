Corriere dello Sport: “Napoli, caccia a un vice Meret di livello: Vanja Milinkovic-Savic è l’obiettivo”

Il Napoli si prepara a un’annata intensa, con il ritorno in Champions League e quattro competizioni da affrontare. Per questo motivo, come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club partenopeo vuole alzare il livello anche tra i pali: accanto ad Alex Meret, che ha già trovato l’accordo per il rinnovo (manca solo l’ufficialità), si cerca un portiere di spessore, affidabile e competitivo.

L’identikit: Vanja Milinkovic-Savic, esperienza e carisma

Nel mirino degli azzurri c’è Vanja Milinkovic-Savic, 28 anni, portiere del Torino e della Nazionale serba. Secondo quanto riferito da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il numero uno granata è uno dei migliori interpreti del ruolo dell’ultima Serie A: alto 202 cm, efficace nei rilanci e nei rigori parati (quattro nell’ultimo campionato: Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic), Milinkovic-Savic è un profilo esuberante, abile con i piedi e carismatico, in grado di garantire sicurezza nei momenti chiave.

Trattativa in corso con il Torino: il Napoli punta al dialogo

Il Napoli – scrive ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – ha individuato in Milinkovic-Savic il nome giusto per affiancare Meret, ma non vuole attivare la clausola da 19 milioni che permetterebbe di bypassare il Torino. Preferisce invece trattare direttamente con il club granata. Proprio ieri le due dirigenze si sono incontrate per trovare un’intesa, esplorando anche l’ipotesi dell’inserimento di Cyril Ngonge come contropartita tecnica. L’attaccante, infatti, è molto apprezzato da Marco Baroni, suo ex allenatore a Verona.

Un portiere che non teme la pressione: la Premier lo osserva

Milinkovic-Savic gioca al Torino dal 2017 e, dopo alcuni prestiti, si è imposto come titolare dal 2021. Ha alle spalle quattro stagioni da protagonista e – come ricordato da Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport – ha conquistato spazio e continuità nonostante qualche errore di gioventù. Il contratto del portiere scade nel 2025, ma il club granata ha facoltà di estenderlo fino al 2027.

Il Napoli è consapevole che anche alcuni club della Premier League stanno monitorando la situazione, considerando il passato di Vanja nelle giovanili del Manchester United. Tuttavia, per Antonio Conte, Milinkovic-Savic resta una prima scelta grazie alla sua capacità di giocare dal basso, alla freddezza con la palla tra i piedi e all’impatto fisico. Non a caso, da ragazzo aveva iniziato come attaccante e praticava basket. Il suo idolo? Zlatan Ibrahimovic, da cui ha ereditato la sfrontatezza e la sicurezza nel gioco.

Addio a Scuffet, Caprile verso il riscatto del Cagliari

Nel frattempo, il Napoli dovrà salutare Simone Scuffet, destinato a rientrare in Sardegna dopo il prestito, mentre Elia Caprile sarà riscattato dal Cagliari per 8 milioni. Il profilo di Suzuki, altro nome valutato in passato, è ormai sfumato: il Parma lo ha blindato.