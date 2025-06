Corriere dello Sport: “Si accelera per Dan Ndoye”

Il Napoli ha deciso di accelerare. Dan Ndoye è l’obiettivo numero uno per le corsie offensive di Antonio Conte, e nelle ultime ore – come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport – i contatti tra club e entourage del calciatore si sono intensificati. L’accordo col giocatore svizzero è ormai a un passo: l’intenzione è quella di portarlo a Dimaro entro il 17 luglio, in tempo per il ritiro.

Ndoye, pressing azzurro sul Bologna: si tratta sui 40 milioni

Ndoye, 24 anni, è l’identikit perfetto per il nuovo Napoli: esterno offensivo, duttile, in grado di giocare su entrambe le fasce e in continua crescita realizzativa. Otto gol nell’ultima stagione, nove complessivi se si include quello decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Milan. Un’ala moderna, come l’ha definita Fabio Tarantino sempre sul Corriere dello Sport, capace anche di ripiegare e dare equilibrio. Il Bologna apre all’addio ma resta fermo sulla valutazione: 40 milioni, anche perché una parte del ricavato finirà al Basilea, club che detiene una percentuale sulla futura rivendita.

Beukema e Zanoli sul tavolo, ma l’olandese è blindato

Non solo Ndoye nei dialoghi tra Napoli e Bologna. Come rivelato ancora da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, si discute anche di Sam Beukema, centrale difensivo di 26 anni. Il prezzo, però, è elevato: tra i 25 e i 30 milioni. Il Napoli, che valuta l’inserimento di Alessandro Zanoli come possibile contropartita, tiene comunque aperta la pista, anche se il difensore oggi è considerato incedibile.

Lang, Chiesa e Sancho: il Napoli studia le alternative

Il Napoli vuole rivoluzionare le corsie e Ndoye potrebbe non essere l’unico arrivo. Noa Lang (PSV) resta una pista concreta: valutazione da 25 milioni. E attenzione al nome di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool secondo quanto riferito da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Conte lo stima e Manna ha già chiesto informazioni. Sullo sfondo, anche l’idea Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea.

O’Riley suggestione, Marin vicino: e in uscita è rivoluzione

Sempre dal mercato inglese arriva l’indiscrezione sul possibile interesse per Matt O’Riley, 24enne del Brighton. Ma il Napoli, sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, al momento non prevede investimenti pesanti a centrocampo, vista la permanenza probabile di Anguissa. Intanto si lavora per il prestito con diritto di riscatto di Rafa Marin dal Villarreal, affare vicino alla chiusura.

In stand-by invece l’arrivo di Juanlu Sanchez: accordo col giocatore c’è, ma il Siviglia chiede 20 milioni contro i 12+2 messi sul piatto. In uscita, si segnalano diversi nomi: Giovanni Simeone è seguito da Genoa, Torino e Pisa; i granata seguono anche Ngonge, nel mirino anche di Lazio e Monaco. Pronti all’addio anche Cajuste, Lindstrom, Folorunsho, Zerbin e Mazzocchi, tutti rientrati dai prestiti e fuori dal progetto tecnico.