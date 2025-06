Corriere dello Sport: “Napoli, rientri solo virtuali”

Nel numero odierno del Corriere dello Sport, Fabio Tarantino fa il punto sul folto gruppo di calciatori che tecnicamente tornerebbero al Napoli dopo i rispettivi prestiti, ma che in realtà sono destinati a ripartire altrove. In cima alla lista c’è ovviamente Victor Osimhen, autore di una stagione da 37 gol con il Galatasaray, con cui ha conquistato il titolo turco. Corteggiato dall’Al-Hilal di Inzaghi e con il club turco che sogna di trattenerlo, il nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e chiede 40 milioni a stagione per trasferirsi in Arabia. Come sottolineato da Tarantino sul Corriere dello Sport, le richieste economiche tengono lontane al momento le squadre di Premier. Una cosa è certa: il futuro di Osimhen sarà lontano da Napoli.

Prestiti non riscattati: Lindstrom, Cajuste, Natan

Anche per altri giocatori, il rientro a Napoli è solo temporaneo. Come evidenzia ancora Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, Jesper Lindstrom e Jens Cajuste, arrivati due estati fa dopo lo scudetto, non sono stati riscattati dai rispettivi club inglesi. Lindstrom, reduce da una stagione deludente con l’Everton (25 presenze, zero gol), non ha convinto. Cajuste ha trovato più spazio all’Ipswich Town, con 30 presenze e una rete, ma il club è retrocesso e non ha esercitato il diritto d’acquisto. Anche Natan, reduce da una stagione solida al Betis (52 partite), è attualmente in bilico: il club spagnolo può rilevarlo per 9 milioni.

Caprile e i giovani: nuovi talenti in vetrina

Tra i ritorni più interessanti segnalati da Fabio Tarantino nel suo articolo sul Corriere dello Sport c’è quello di Elia Caprile, portiere classe 2000 che ha ben figurato al Cagliari, attirando l’attenzione anche di altri club. Il suo riscatto è fissato a 8 milioni. Discorso simile per Folorunsho, rientrato dalla Fiorentina, e per Zanoli e Zerbin, prestati a Genoa e Venezia: nessuno dei due club ha intenzione di confermarli. Anche Cheddira, dopo l’esperienza all’Espanyol, tornerà a Napoli, ma è già in cerca di una nuova destinazione.

Tra i giovani spiccano le prestazioni di Antonio Vergara, 22 anni, protagonista alla Reggiana in Serie B con 5 gol e 6 assist: su di lui c’è già forte interesse, e il salto in A è un’ipotesi concreta. Infine, Ambrosino (21 anni), reduce da 5 gol al Frosinone, è stato appena convocato dal ct Nunziata per gli Europei Under 21, mentre Obaretin e Saco rientreranno dopo l’annata al Bari.