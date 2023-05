CORRIERE – Clamoroso Napoli: in trasferta a Monza senza tifosi

La prima pagina del Corriere dello Sport si sofferma sulla trasferta del Napoli a Monza, in occasione della 35esima giornata di Serie A.

“Festa vietata: Napoli a Monza senza tifosi”. Subito il Napoli come uno degli argomenti principali a cui l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un trafiletto in basso a destra in occasione della partita della 35esima giornata di Serie A tra Monza e Napoli, in programma domenica 14 maggio alle ore 15 all’U-Power Stadium.

La prima pagina del Corriere dello Sport mette in evidenza un tema ‘scottante’ nel calcio italiano: la festa vietata e l’assenza dei tifosi del Napoli a Monza.

La trasferta dei tifosi del Napoli a Monza domenica alle 15 per seguire la squadra Campione d’Italia è stata vietata. La decisione, che sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione tenuta questa mattina, è stata presa a causa del rischio di incroci pericolosi in autostrada con i tifosi dell’Udinese, impegnati anch’essi alle 15 in trasferta contro la Fiorentina, e della Roma, che giocherà alle 18 contro il Bologna.

Le autorità competenti hanno valutato l’elevato rischio e hanno scelto di bloccare l’esodo dei tifosi azzurri. È probabile che il settore ospiti dello stadio di Monza, che dispone di 3000 posti, resti chiuso e i biglietti già venduti dovranno essere rimborsati. Tuttavia, non è esclusa la presenza di sostenitori del Napoli negli altri settori dello stadio di Monza, dato che i biglietti sono praticamente andati a ruba nei giorni scorsi.

Spazio in prima pagina anche ai risultati delle italiane in Europa League e Conference: “Vince solo Mou. Bove piega il Bayer Leverkusen (1-0): Josè vede la nona finale. Gatti al 97′ salva la Juve con il Siviglia (1-1): Allegri è in corsa. Cabral illude la Fiorentina, poi la beffa”.

Di seguito la prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport: