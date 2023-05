Di Gregorio, l’agente: “Monza-Napoli? Partita divertente. Galliani crede in lui”

L’agente di Michele Di Gregorio ritiene che Monza-Napoli sarà una partita divertente e che Galliani crede fortemente in lui

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, per parlare della partita tra Monza e Napoli.

Cosa ha fatto Di Gregorio per superare Cragno nelle gerarchie? “Forse la retrocessione del Cagliari ha favorito l’arrivo di Cragno. La società ci ha sempre detto che avrebbe giocato quello che stava meglio. I media hanno un po’ pompato la cosa, ma ha praticamente sempre giocato Di Gregorio. È stato riscattato con la promozione in Serie A, Galliani ha sempre creduto in lui. Secondo parecchi addetti ai lavori è ancora in crescita. Gioca anche tantissimi palloni con i piedi”.

Monza-Napoli? “Sarà indubbiamente una partita divertente. Voglio fare i complimenti per la grande cavalcata del Napoli dopo gli investimenti fatti. Riportare lo Scudetto al sud dopo tanti anni significa che il Napoli ha fatto benissimo. Il Monza se l’è giocata ad armi pari con le grandi squadre senza guardare al nome degli avversari. Il Monza ha degli obiettivi da raggiungere, sarà tutto tranne che una partita non giocata. Palladino ha portato molto entusiasmo ed un’aria fresca dopo un inizio di stagione complicato. Indipendentemente dall’allenatore, cambiando 18 giocatori ed iniziando un campionato di un’altra categoria è stato difficile. Il cambio di rotta c’è stato e non so se si aspettassero i risultati che sono arrivati, perché nel girone di ritorno sono stati eccezionali”.

A cosa punterà il Monza il prossimo anno? “Il progetto è quello di arrivare in Europa. Il primo anno che siamo andati a Monza dove la squadra che era in B, Galliani mise subito sul contratto di Di Gregorio il premio per l’Europa League e ancora doveva cominciare il campionato di Serie B. È una realtà che può crescere ulteriormente, a livello geografico sei vicino a Milano. A livello di strutture stanno lavorando, per lo stadio si continuerà per aumentare ulteriormente la capacità. Sicuramente nel primo anno di Serie A è stata una grande annata. Penso che allestiranno ulteriormente per alzare l’asticella. Questo è quello che si percepisce”.