Corriere dello Sport: “Napoli, dopo De Bruyne è pronto il tris”

La sinfonia estiva del Napoli è pronta ad aggiungere il suo terzo movimento: dopo Kevin De Bruyne e Marianucci, è ormai tutto apparecchiato per l’arrivo di Yunus Musah, centrocampista classe 2002, ex Milan. Come rivela Fabio Mandarini sul «Corriere dello Sport», l’accordo tra i due club è stato praticamente definito: 25 milioni di euro più bonus, con solo gli ultimi dettagli da sistemare.

L’intesa è stata raggiunta in un incontro tra i direttori sportivi Giovanni Manna (Napoli) e Igli Tare (Milan) a Milano. Un’operazione tanto fluida da spingere il club partenopeo a cominciare a pianificare già le visite mediche. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare al rientro di Manna dalla Spagna, dove è in missione per un altro obiettivo.

Musah, il jolly richiesto da Conte

Musah è un giocatore multiuso, come lo definisce il «Corriere dello Sport»: può agire da mezzala, mediano, trequartista e persino da terzino destro d’emergenza. Il suo profilo, americano con passaporto inglese, corrisponde perfettamente ai parametri richiesti da Antonio Conte: dinamismo, aggressività, adattabilità. E anche vantaggi fiscali, grazie al decreto crescita.

Numericamente, Musah prenderà il posto occupato da gennaio da Billing, l’“uomo della provvidenza” secondo il club azzurro, autore del gol del pareggio contro l’Inter al Maradona. Ma l’ex rossonero, per età e versatilità, rappresenta un’opzione di lungo termine ben più strutturata.

In Spagna per Juanlu: accelerata sul terzino del Siviglia

Parallelamente, come riporta ancora Fabio Mandarini sul «Corriere dello Sport», Manna si trova in Spagna per trattare con il Siviglia l’acquisto di Juanlu Sánchez, esterno destro classe 2003, protagonista nell’ultima Liga con 32 presenze, 4 gol e 4 assist.

Il Napoli ha offerto circa 15 milioni, mentre il club andaluso ne chiede 20. La trattativa è aperta ma l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, un punto di forza che può favorire l’intesa definitiva. L’idea è affiancare Juanlu a Giovanni Di Lorenzo, creando una coppia di fascia moderna e competitiva.

Idee a centrocampo: Lee Kang-in nel mirino, Anguissa tentato dall’Al-Qadsiah

Il centrocampo resta al centro della strategia azzurra. Secondo il «Corriere dello Sport», il coreano Lee Kang-in, 24 anni, è un vecchio pallino di Manna sin dai tempi della trattativa per Kvaratskhelia. Il Paris Saint-Germain ora è disponibile a trattare e il giocatore cerca maggiore spazio dopo una stagione da comprimario.

Attenzione anche al futuro di Frank Anguissa, nel mirino dell’Al-Qadsiah, club saudita. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma i segnali sono chiari: in caso di cessione, il Napoli ha già le alternative pronte.