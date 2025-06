Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne è del Napoli: il Re d’Europa sbarca in Italia”

Alle 9:15 del mattino, lo scalo romano di Fiumicino ha assistito a uno sbarco d’eccezione: Kevin De Bruyne, total black e sguardo da veterano, è atterrato in Italia. È cominciato così il KDB Day, la giornata che ha consacrato uno dei colpi più sorprendenti e simbolici dell’intera storia del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul «Corriere dello Sport», si tratta di un’operazione perfetta: parametro zero, carisma internazionale, fuoriclasse senza tempo.

L’impatto con la città avverrà a luglio, al raduno prima del ritiro a Dimaro, ma l’accoglienza social è già da leggenda: «King Kev è qui», ha scritto il club pubblicando le immagini della stretta di mano con un Aurelio De Laurentiis raggiante. Mai visto così, neppure nei suoi momenti d’oro.

Villa Stuart in delirio: visite mediche, firma e prime parole

Secondo il «Corriere dello Sport», alle 10:16, davanti a Villa Stuart, la clinica dei sogni azzurri, è scoppiata la festa: oltre 200 tifosi impazziti all’apparizione del fuoriclasse belga. Con lui, il padre Herwig, parte dell’entourage, i medici del club, il team comunicazione guidato da Palma, il responsabile scouting Micheli, e molti altri. Un piccolo esercito, in assenza dell’unico grande assente: Giovanni Manna, il ds che ha orchestrato uno dei colpi del secolo.

Alle 13:44, De Bruyne ha lasciato la clinica per raggiungere via XXIV Maggio, la residenza di De Laurentiis, dove ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Poi, la clip social: «Ciao tifosi del Napoli, sono Kevin. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra. Ci vediamo presto e forza Napoli!».

Un acquisto simbolico per il Napoli di Conte

De Bruyne, come sottolinea Fabio Mandarini sul «Corriere dello Sport», ha chiuso il ciclo City con 22 trofei e un ruolo nella top 100 dei calciatori di tutti i tempi. A quasi 34 anni, porta in dote classe, visione, leadership. E soprattutto l’esperienza per affrontare al meglio il ritorno in Champions League.

Con Antonio Conte, che ha promesso una preparazione “da marine”, potrebbe vivere una nuova giovinezza. Il parallelo con Cristiano Ronaldo alla Juventus è automatico: stesso carisma, stesso tempismo. E anche un legame speciale con Romelu Lukaku, altro obiettivo azzurro.

Belgio, Napoli, Champions: una nuova era

Il ritorno in jet nel pomeriggio ha chiuso il cerchio. Ora vacanze, poi l’inizio di una nuova avventura. Napoli è pronta a indossare lo smoking europeo, con De Bruyne come stella di riferimento. Un arrivo che – come scrive il «Corriere dello Sport» – influirà su tutto il calcio italiano, riaccendendo il fascino internazionale della Serie A.