Corriere dello Sport: “Napoli, caccia aperta a Beukema, Ndoye e Musah”

L’aria che si respira attorno a Sam Beukema in Olanda è intrisa di attese e buone sensazioni. Secondo quanto riferito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore centrale del Bologna è affascinato dall’idea di indossare l’azzurro del Napoli. Il centrale, 26 anni, sogna di tornare in Champions e di lottare per lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Il Napoli lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi difensivi, ma il Bologna non fa sconti: la valutazione oscilla tra i 25 e i 30 milioni. Una cifra che riflette la stagione eccellente del giocatore e la volontà del club emiliano di non smantellare.

Nel frattempo, racconta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, si studiano possibili contropartite per limare il prezzo, come il nome di Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa. Ma ciò che emerge con chiarezza è la volontà del giocatore: Beukema vuole Napoli.

Ndoye e Musah: il pressing continua

Dan Ndoye, altro gioiello del Bologna, è nel mirino del Napoli da gennaio. Esterno duttile, efficace su entrambe le corsie, con gol e assist in dote: l’ideale per Conte. Anche lui ha parlato apertamente dell’interesse, definendolo «una cosa bella» dopo il successo della sua Svizzera sugli USA. Il problema? Il prezzo: 40 milioni. Ma anche in questo caso, come nota il Corriere dello Sport, c’è un canale aperto.

Più avanzata la pista che porta a Yunus Musah. Il centrocampista statunitense è sempre più vicino. I contatti tra Napoli e Milan si sono intensificati e si lavora su una base di 25 milioni. Musah, 22 anni, è l’uomo perfetto per dare energia, corsa e strappi alla mediana. In rosa prenderà il posto di Billing, ma è stato Conte a volerlo fortemente anche un anno fa.

Difesa, portieri e sogni coreani

I lavori del ds Giovanni Manna toccano anche la porta: Alex Meret è vicino al rinnovo, atteso nei primi giorni della prossima settimana, mentre il Cagliari si muove per riscattare Elia Caprile. Nel frattempo, il Napoli ha messo gli occhi sul giovane portiere Mathias Ferrante (classe 2006, 2 metri di altezza), mentre resta vivo l’interesse per Federico Gatti, in attesa di rinnovo con la Juve.

Capitolo centrocampo: prosegue il dialogo con il PSG per Lee Kang-in, talento coreano da rilanciare, desideroso di lasciare Parigi. Conte lo ha messo nel mirino, affascinato dalla sua tecnica e dal potenziale ancora inespresso.

Lang e Paixão: le ali del futuro

Tra gli esterni offensivi salgono le quotazioni di Noa Lang, olandese da 11 reti in Eredivisie, già corteggiato a gennaio. In alternativa, Igor Paixão, brasiliano del Feyenoord autore di 16 gol, è un’altra opzione concreta per arricchire il reparto offensivo.

Osimhen: Istanbul ci crede, ma la Premier osserva

Il punto sul caso Osimhen lo fa sempre Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: il Galatasaray continua a sperare e fa sapere, per bocca del vicepresidente Hatipoglu, che «aumentano le possibilità che resti con noi». In lista restano l’Al-Hilal, pronto a rilanciare dopo il rifiuto di mesi fa, e l’Al-Qadsiah. Dall’Inghilterra, Chelsea e United osservano ma difficilmente potranno pareggiare le offerte saudite.