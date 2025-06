Repubblica: “Il Napoli si regala una stella”

Il Napoli si regala una stella. Oggi è il giorno dell’approdo ufficiale di Kevin De Bruyne nel mondo azzurro. Come racconta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, il fuoriclasse belga è atteso questa mattina a Roma per le visite mediche e la firma del contratto negli uffici della FilmAuro. Un colpo sensazionale, che impreziosisce un’estate già memorabile per il club di Aurelio De Laurentiis, reduce dal quarto Scudetto della sua storia.

L’accordo tra le parti è stato perfezionato nelle ultime ore: biennale con opzione per un terzo anno, 6 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma da 10 milioni, secondo quanto riferito da Azzi su la Repubblica. Un ingaggio contenuto rispetto agli standard della Premier League, ma che testimonia la volontà del giocatore di chiudere la carriera da protagonista in un contesto competitivo come quello partenopeo.

Un top player mondiale per il Napoli

De Bruyne arriva a parametro zero, dopo aver lasciato il Manchester City con cui ha vinto tutto, inclusa la Champions League da capitano. Il suo palmarès è da capogiro: 22 trofei, 9 nomination al Pallone d’Oro e oltre 170 assist in Premier League. Eppure, come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica Napoli, la scelta di KDB è andata oltre il piano tecnico ed economico: è stata una decisione di cuore, condivisa con la moglie Michelle, da sempre legata alla Campania, dove la coppia si è sposata nel 2017.

Napoli batte la concorrenza globale

Stati Uniti, Arabia Saudita, Turchia: molte le sirene estere che hanno provato a sedurre il centrocampista. Ma alla fine ha prevalso l’amore per l’Italia, per Napoli, per un ambiente in cui poter vivere da protagonista e coltivare un progetto di vita a lungo termine. Come riporta la Repubblica Napoli, De Bruyne sta cercando casa a Posillipo, desideroso di radicarsi nella città che ha già conquistato il cuore suo e della sua famiglia.

Presentazione dopo le vacanze, ma il colpo è fatto

La presentazione ufficiale avverrà più avanti, dopo un periodo di vacanza. Intanto, a Dimaro dal 17 luglio, De Bruyne sarà pronto a unirsi al gruppo allenato da Antonio Conte, un altro leader che – secondo Azzi – potrà creare un’intesa immediata con il belga, dando vita a una squadra tanto ambiziosa quanto strutturata.

Musah, Marianucci e il punto sul mercato

Non solo De Bruyne. Il Napoli ha praticamente chiuso anche per Yunus Musah, centrocampista classe 2002, in arrivo dal Milan per circa 23 milioni. Già definito anche il trasferimento del giovane difensore Luca Marianucci, ieri a Castel Volturno. In uscita, il Galatasaray è pronto a rilanciare per Osimhen, mentre Elia Caprile verrà riscattato dal Cagliari. Sul fronte portieri, il rinnovo di Meret è previsto per la prossima settimana.