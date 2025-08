Corriere dello Sport: “Napoli, affari spagnoli”

Il Napoli continua a spingere forte per Miguel Gutierrez, laterale sinistro del Girona e prossimo avversario dei partenopei sabato a Castel di Sangro. Un incrocio di mercato e preparazione che potrebbe anticipare il futuro. Come racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, la trattativa è ormai entrata nel vivo: c’è l’accordo con il club spagnolo sulla base di 18 milioni di euro, mentre manca ancora l’intesa finale con Manuel Garcia Quilon, manager del calciatore e vecchia conoscenza del Napoli, già protagonista in passato con operazioni come Reina, Albiol, Callejon e Benitez.

Gutierrez, classe 2001, è considerato un profilo funzionale sia in fase difensiva sia offensiva: per Conte e Manna rappresenta un rinforzo strategico per la fascia mancina. La priorità del giocatore è vestire l’azzurro, ma – sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport – nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che lo stima da tempo. L’OM non è ancora una minaccia, ma il Napoli è chiamato a una decisione rapida: la trattativa è a uno snodo cruciale e la firma potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Idee per il bis: Grealish, Chiesa o Sancho. Ma tutto passa da Raspadori

L’obiettivo Gutierrez potrebbe non restare isolato. Il Napoli valuta anche un secondo innesto offensivo e tiene d’occhio Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal Manchester City. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il fantasista inglese – motivato a raggiungere l’amico De Bruyne – è tentato dal progetto partenopeo, nonostante la concorrenza del Tottenham. Più defilate le piste Chiesa e Sancho.

Molto dipenderà dal destino di Giacomo Raspadori, ieri nuovamente accostato all’Atletico Madrid dopo il mancato arrivo di Enzo Millot all’ombra del Wanda. Il Napoli valuta l’attaccante 30 milioni, cifra su cui si ragiona da tempo. Il suo agente è in contatto con i Colchoneros, ma serve uno sforzo concreto per aprire una trattativa reale.

Miretti nel mirino, Cajuste verso l’addio

Il Napoli, intanto, continua a parlare con la Juventus per Fabio Miretti: la richiesta bianconera parte da 20 milioni, ma Manna punta a chiudere intorno ai 14-15. Sul fronte uscite, Jens Cajuste è pronto a tornare in Inghilterra: lo aspetta l’Ipswich, con una formula in prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo in caso di promozione in Premier.

Sempre aperti anche i dossier Cheddira, atteso dal Paok, e Simeone, verso il Torino. I granata offrono 6 milioni per il prestito con obbligo, il Napoli ne chiede almeno 7-8. Il lavoro continua, ma il Napoli di Conte vuole presentarsi al via con una rosa pronta e competitiva.