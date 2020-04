Corriere dello Sport – Idea Kean per il Napoli, altri due giocatori nell’affare

Moise Kean per il Napoli è l’indiscrezione di calciomercato che viene avanzata da Corriere dello Sport che tira in ballo anche Allan e Lozano.

C’è una voce che arriva dall’Inghilterra e che viene rilanciata dal CdS: idea Kean per il Napoli. Il calciatore ex Juventus è attualmente all’Everton ma non ha mai sfondato. Pagato 40 milioni di euro dai Toffees in 26 partite ha segnato appena una rete e giocato 864 minuti. Eppure in maglia bianconera aveva fatto prospettare grandi cose, che sono state disattese in Inghilterra. Secondo l’indiscrezione di mercato l’affare che porterebbe Kean al Napoli farebbe rientrare anche Allan e Lozano, due calciatori che piacciono molto a Carlo Ancelotti.

Ovviamente a queste condizioni sarebbe l’Everton a dover mettere sul piatto della bilancia molti milioni di euro. Basta ricordare che Lozano è stato pagato circa 50 milioni di euro lo scorso anno. Fino ad ora il messicano ha deluso, ma la società partenopea non accetterà mai di fare una minus valenza. Anche il valore di Allan è molto alto, pure perché il brasiliano piace praticamente a mezza Europa. Entrambi i calciatori potrebbero valere circa 80 milioni di euro.