Video – “Ci avete sputtanato”, Gigi Lista ‘ribalta’ il servizio de Le Iene

A Napoli solidarietà in onore di camorra, questo il senso del servizio de Le Iene che viene ribaltato da un video di Gigi Lista.

L’onda lunga del video de Le Iene che parla di solidarietà in odore di camorra a Napoli non accenna a diminuire. Subito dopo la messa in onda del servizio si è levato un coro di proteste da parte di associazioni di volontariato che si sono sentite chiamare in causa, perché non si sentivano minimamente rappresentante. Migliaia di volontari, infatti, hanno lavorato solo per il bene di chi aveva bisogno. “Quel servizio ha infangato il nostro sentimento genuino di voler aiutare qualcuno” hanno detto tantissimi volontari. Anche Gigi Lista attraverso la sua pagina ha realizzato un video riportando l’incontro con Giulio Golia de Le Iene che aveva firmato il servizio sugli aiuti in odore di camorra a Napoli.

Gigi Lista e il video de Le Iene

Nel video più volte si chiedono puntualizzazioni sul servizio de Le Iene, ma più volte non si riesce ad avere una risposta chiara e preciso alla domanda posta. Quando si parla di solidarietà in odore di camorra, il giornalista de Le Iene prova a dire: “E’ stato il procuratore…la Dda” ma non viene mai chiarito esattamente.

Gigi Lista nel video di risposta a Le Iene chiama in causa proprio Giulio Golia in un acceso confronto dialettico. “Ci hai offeso Giulio, perché non fai un servizio simile anche al Nord dato che dici che la camorra è presente ovunque” dice chiaramente nel video ‘Gigi Lista asfalta Giulio Golia’. Sulla pagina facebook è possibile vedere l’intero confronto, che riporta anche altre testimonianze, screenshot per confermare quanto detto da Gigi Lista. In questo modo chi guarda si può fare un’idea più completa sul servizio de Le Iene. Intanto già nei giorni scorsi proprio Golia aveva precisato: “Amo Napoli”.