Allan e Koulibaly sul mercato: il Napoli fa il prezzo, li vuole mezza Europa

Il Napoli fissa il prezzo per Koulibaly e Allan per meno di 160 milioni di euro non si muoveranno lo scrive il Corriere dello Sport.

Ci vorrà un pioggia di milioni per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Allan e Koulibaly due pezzi pregiati del mercato del Napoli. La società partenopea vuole almeno 160 milioni di euro per cedere i due calciatori, ma questa cifra potrebbe essere anche bassa dato che solo la scorsa estate furono rifiutati 90 milioni di euro del Real Madrid per Koulibaly. Insomma chiunque voglia solo avvicinarsi ai due campioni azzurri dovrà mettere sul piatto tanti soldi.

Ovviamente bisognerà capire se queste valutazioni resteranno tali anche quando si chiarirà meglio il quadro economico del calcio. Al momento i campionati sono fermi e qualora non dovessero ripartire le società perderanno tantissimi soldi in termini di diritti tv, questo potrebbe incidere in maniera pesantissima sui bilanci dei club.

MERCATO ALLAN E KOULIBALY: BLINDATI DAL CONTRATTO

Per riuscire a convincere Aurelio De Luarentiis a cedere i due calciatori ci vorrà una mega offerta, anche perché sia Allan che Koulibaly sono blindati da un contratto che scade nel 2023. Quindi le situazioni al limite alla Mertens non ci sono in questo caso. Il difensore del Senegal ha tanti estimatori in tutta Europa a cominciare dal Manchester United che da tempo lo sta corteggiando, passando per il Real Madrid e il Psg. Anche Allan piace molto in Premier League a cominciare dall’Everton di Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli lo voleva prendere già a gennaio poi non se ne fece nulla, ma potrebbe tornare alla carica a fine stagione (quando finirà la stagione ovviamente ndr). Intanto sono tanti i gioielli azzurri sul mercato: Fabian Ruiz ad esempio che piace tantissimo alle big europee, soprattutto al Real Madrid ma non solo. Ma pure Zielinski fa gola a tanti club.