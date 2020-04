Tuttosport – Milik alla Juve: il polacco è convinto, vuole nuovi stimoli

Notizie di calciomercato per il Napoli con Milik accostato alla Juve. Secondo Tuttosport il calciatore non rifiuterebbe il trasferimento in bianconero.

Un eventuale passaggio di Arkadiusz Milik alla Juve verrebbe facilitato anche dal contratto del calciatore che scade nel 2021. Il Napoli sta provando il rinnovo ma non riesce a trovare l’intesa giusta, così per non trovarsi con nuovi casi come Mertens e Callejon ha deciso di mettere il polacco sul mercato. Per farlo muovere da Napoli ci vorranno almeno 50 milioni di euro, sicuramente qualcosa in più.

Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenerlo in maglia azzurra ma ha capito che il polacco si sta guardando intorno. Ecco perché ha avviato già da tempo la ricerca di un nuovo bomber, magari un nome di alto livello di quelli disponibili in giro per l’Europa. Per ora lo scouting azzurro ha visionato tanti potenziali acquisti, da qui si getteranno le basi per trovare quello giusto.

MILIK-JUVE: SARRI VUOLE IL POLACCO

In maglia bianconera Milik potrebbe ritrovare anche Maurizio Sarri che non si oppone al suo acquisto, anzi lo caldeggia anche se nella sua esperienza a Napoli il tecnico non ha potuto utilizzare più di tanto il calciatore a causa dei continui infortuni.

Comunque Milik alla Juve sembra un affare possibile anche grazie al benestare di Sarri, ma soprattutto alla volontà del giocatore che sente l’occasione di poter giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 portoghese ha sempre voluto un compagno di squadra mobile, capace di scambiare palla con lui e che non si metta ‘troppo in mostra’. Al Real Madrid aveva Benzema, un top player tra gli attaccanti, ma che si era calato nel ruolo di ‘spalla’ del portoghese. Alla Juventus anche Milik potrebbe avere questa funzione. In ogni caso il polacco sembra voler cercare nuovi stimoli, per questo non direbbe di no alla maglia bianconera.