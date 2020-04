Umtiti per la difesa del Napoli: Barcellona in crisi finanziaria

La crisi finanziaria del Barcellona apre le porte a grandi cessioni, secondo Gazzetta dello Sport Samuel Umtiti è seguito dal Napoli.

Il Napoli segue Samuel Umititi del Barcellona. La squadra spagnola vive un periodo di appannamento, sia per problemi interni tra società e calciatori, sia per la crisi economica. Secondo Gazzetta dello Sport il difensore francese è uno di quelli che è pronto a lasciare il club spagnolo. Per prelevarlo non servono più i 50 milioni di euro di cui si parlava qualche tempo fa, ora si può prendere a molto meno cosa che ha fatto accendere l’interesse del Napoli.

Al momento Samuel Umtiti ha un contratto fino al 2023 ma il Barcellona ha deciso di fare cassa con la sua cessione. Il Napoli per prendere Umititi dal Barcellona dovrebbe mettere sul piatto 35 milioni di euro, una cifra non eccessiva. Intanto altri difensori sono stati avvicinati agli azzurri che pare stiano sondando profondamente quel mercato. Ieri si è parlato di Nkolou in rottura totale con il Torino di Cairo.