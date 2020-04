Tuttosport – In difesa il Napoli punta su Nkoulou, il Toro deve vendere

Il calciomercato del Napoli è molto movimentato, secondo Tuttosport il Torino è pronto a mettere sul mercato Nkoulou, difensore gradito agli azzurri.

Una nuova ipotesi di mercato filtra in queste ore per il Napoli con il nome di Nkoulou avvicinato alla società di Aurelio De Laurentiis. Urbano Cairo sa di dover cedere qualche pezzo pregiato alt termine di una stagione ancora in bilico. La Figc ha prolungato i termini per la chiusura del campionato, ma al momento non è stato ancora dato alcun via libera. In ogni caso i club si dovranno organizzare per subire molto probabilmente delle perdite e quindi qualche calciatore andrà ceduto.

Il Torino può cedere Nkoulou ed il Napoli si è messo alla finestra. Il difensore aveva avuto più di uno scontro con la società ad inizio stagione, tanto da restare fuori rosa poi è rientrato ma al termine del campionato potrebbe dire addio insieme ad Izzo.