Corriere dello Sport – Napoli tentenna, la Roma ritorna su Mertens

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli ha avuto un brusco stop, permettendo alla Roma di ritornare a farsi sotto per acquistare l’attaccante belga.

Tutto fermo per il rinnovo di Dries Mertens, che in questo momento è molto più lontano dal Napoli. E’ come se si fosse tornati a qualche mese prima di quel famoso incontro con Aurelio De Laurentiis avvenuto a marzo. Il belga vuole sempre restare a Napoli, è la sua priorità, ma la questione multe sta minando le certezze dell’attaccante. In questo contesto si è fatta di nuovo sotto la Roma che già a gennaio aveva preso i primi contatti col calciatore. Lo stesso Mertens fu pizzicato in un ristorante romano.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport è “storia delle ultime ore un nuovo sondaggio di Petrachi per Dries Mertens, attaccante assai gradito a Fonseca. Per lui, che ha 33 anni contro i 34 di Dzeko, sarebbe pronto un contratto triennale da 3,5 milioni di euro più bonus“. Mertens, però, non vuole scendere al di sotto dei 5 milioni di euro cifra che gli garantirebbe non solo il Napoli, ma anche altri club stranieri come Monaco e Chelsea.