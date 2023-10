CorSport Campania – Garcia: “Non è ancora il mio Napoli. Da Lindstrom mi aspetto di più”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Campania apre con le dichiarazioni del tecnico Garcia in vista di Napoli-Fiorentina.

Nel numero del 7 ottobre 2023 de Il Corriere dello Sport in edicola, si apre con l’analisi critica di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, in vista del match di domani contro la Fiorentina, guidata da mister Vincenzo Italiano. Garcia ha espresso la sua delusione riguardo alle prestazioni della squadra affermando: “Non è ancora il mio Napoli. Concediamo poco, ma subiamo ancora troppi gol. Da Lindstrom mi aspetto qualcosa di più. Ora battiamo la Viola per restare terzi.”

Il tecnico francese ha evidenziato le lacune difensive della squadra, non nascondendo la sua insoddisfazione per i gol subiti, nonostante la solidità difensiva mostrata in alcune fasi del gioco. L’attenzione di Garcia ora è focalizzata principalmente su Lindstrom, giocatore chiave il cui contributo è fondamentale per il successo del Napoli in campo, ma da cui lo stesso Garcia si aspetta qualcosa in più.

Oltre alle analisi tattiche di Garcia, l’edizione odierna del giornale si occupa anche del caso doping che sta scuotendo il mondo del calcio. Paul Pogba, centrocampista del Napoli, rischia pesanti sanzioni a causa delle accuse legate al doping. Il giocatore potrebbe essere squalificato, mettendo a rischio il suo futuro e il percorso della squadra partenopea in campionato. Di seguito un’anteprima della prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania: