Corriere dello Sport: “Anguissa rimane. Mediana da sogno”

Frank Zambo Anguissa continuerà a vestire la maglia del Napoli. Dopo aver meditato sull’addio e attirato l’interesse dalla Saudi Pro League, il centrocampista camerunese ha deciso di restare all’ombra del Vesuvio. Lo scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, spiegando che la società era pronta ad assecondare una sua eventuale partenza – prezzo fissato a 20 milioni, con l’Al-Qadsiah pronto all’offerta – ma il centrocampista ha sciolto ogni dubbio, optando per la permanenza.

La notizia, racconta ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, rappresenta una svolta fondamentale per il progetto tecnico di Antonio Conte. Anguissa, classe 1995, non è soltanto un pilastro tattico, ma anche un leader dello spogliatoio, capace nell’ultima stagione di siglare sei reti, suo record personale in campionato, contribuendo in maniera concreta ai successi azzurri.

Il club, prosegue Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, si era già mosso sul mercato sondando alternative come Musah del Milan o Lee Kang-in del PSG, ma il dietrofront del camerunese ha congelato ogni trattativa. Musah, ad esempio, non sarebbe andato oltre il ruolo di sesto centrocampista nelle gerarchie di Conte, un profilo da gregario più che da titolare.

Ora si guarda avanti: dopo la conferma, per Anguissa potrebbe arrivare anche il rinnovo contrattuale. L’accordo attuale scade nel 2027, ma il Napoli ha intenzione di ridiscutere cifre e condizioni. Intanto, l’ex Fulham si prepara a tornare protagonista in mezzo al campo con un compagno d’eccezione: Kevin De Bruyne, atteso come il grande colpo estivo degli azzurri.

Arrivato nel 2021 come scommessa last minute per rinforzare il centrocampo di Spalletti, Anguissa ha totalizzato 153 presenze in azzurro, diventando presto insostituibile. Dopo due scudetti e mille battaglie, è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia a Napoli. E stavolta, con ancora più ambizione.