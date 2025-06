Corriere dello Sport: “Frenata Milinkovic, Suzuki in corsa”

Il Napoli ha raggiunto un accordo per blindare Alex Meret. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il portiere friulano prolungherà il contratto in scadenza a giugno, firmando un rinnovo biennale fino al 2027. Una stretta di mano già avvenuta nelle scorse settimane, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Nessun dubbio sulla volontà delle parti: Meret e il club hanno sempre voluto continuare insieme.

Secondo quanto riportato da Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, Meret affronterà così l’ottava stagione in maglia azzurra. Arrivato nel 2018 dall’Udinese a soli 21 anni, ha vissuto momenti difficili e critiche, ma ha saputo conquistare la fiducia della società e guadagnarsi la conferma sul campo, anche grazie agli interventi decisivi che hanno contribuito alla conquista di due scudetti.

Con il futuro di Meret ormai definito, il Napoli è al lavoro per affiancargli un altro portiere di livello, in vista di una stagione intensa tra campionato, coppe e Champions. Il Corriere dello Sport, sempre attraverso la firma di Fabio Tarantino, rivela che tra i profili seguiti c’è Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il gigante serbo ha una clausola da 19 milioni per l’Italia (più alta per l’estero), ma il Napoli ha già fatto sapere di non volerla esercitare. I dialoghi tra i club sono in corso, e si è discusso anche del possibile interesse granata per Ngonge.

Ma non è tutto: tra le piste che stuzzicano di più c’è quella che porta a Zion Suzuki, 23 anni ad agosto, una delle sorprese dell’ultima Serie A. Il Parma lo considera incedibile, ma secondo Tarantino e il Corriere dello Sport, gli azzurri potrebbero tornare alla carica.

In ogni caso, il club non ha fretta: come ribadito dal quotidiano sportivo romano, la strategia è chiara – individuare un portiere giovane ma affidabile da affiancare a Meret per affrontare una stagione ricca di impegni e responsabilità.