CORRIERE – Avanti Napoli. Mazzarri risorge in Europa

Esaltante vittoria del Napoli in Champions League! Il tecnico Walter Mazzarri guida gli azzurri agli Ottavi con un 2-0 al Braga.

La prima pagina del Corriere dello Sport si accende con entusiasmo sulle gesta del Napoli, guidato dal rinato Walter Mazzarri, che ha conquistato un importante passo avanti in Europa. La squadra partenopea ha sconfitto il Braga con un convincente 2-0, garantendo agli azzurri l’accesso agli Ottavi di finale per la quinta volta nella storia del club.

“Avanti Napoli. Mazzarri risorge in Europa. 2-0 al Braga, gli azzurri agli Ottavi per la quinta volta nella storia“ , si legge. Mazzarri sembra aver risvegliato lo spirito competitivo della squadra. Il Corriere dello Sport mette in evidenza la maestria tattica dell’allenatore e la determinazione dei giocatori, offrendo ai lettori un’affascinante narrazione della vittoria che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il titolo “Avanti Napoli” risuona come un inno di speranza e successo, enfatizzando la marcia trionfale degli azzurri in Europa. L’uso del termine “risorge” per descrivere Mazzarri suggerisce un ritorno in auge dell’allenatore, con il quale la squadra sembra aver ritrovato la propria identità vincente.

Di seguito la prima pagina del Corriere dello Sport: