Il Napoli aveva bisogno come l’aria di un successo. Kvaratskhelia unica nota lievemente stonata

Il Napoli si riscatta con una vittoria al Maradona imponendosi per 2-0 sul Braga e volando agli ottavi di Champions, ma Kvaratskhelia delude.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha finalmente ritrovato il respiro tanto atteso con una vittoria che ha ridato fiducia e autostima alla squadra azzurra. La sfida contro il Braga presso lo stadio Maradona era più di una partita per il Napoli, era un’occasione per scrollarsi di dosso il peso delle recenti prestazioni deludenti e per riconquistare il proprio fortino.

La squadra di Walter Mazzarri ha dimostrato di avere bisogno di una vittoria come l’aria stessa, soprattutto dopo una serie di risultati non all’altezza delle aspettative. Il Maradona, che per il Napoli è più di uno stadio, era diventato un luogo in cui la vittoria sembrava ormai un ricordo lontano, datato settembre.

La partita contro il Braga ha visto il Napoli imporsi con una prestazione convincente, riportando il sorriso sui volti dei tifosi partenopei. L’atmosfera nel Maradona è tornata ad essere elettrica, con la squadra che ha dimostrato di saper rispondere alle aspettative.

Tuttavia, non tutto è stato perfetto. Una nota lievemente stonata è arrivata dall’ennesima prestazione altalenante di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, nonostante il suo contributo al gioco, ha nuovamente mancato un’occasione per segnare, rimanendo così prigioniero del tunnel dell’insofferenza.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come Kvaratskhelia si sia mangiato un altro gol, seppur non paragonabile al clamoroso errore contro la Juve. Tuttavia, l’ombra dell’irregolarità nelle sue performance persiste, alimentando dubbi sulla sua continuità in campo.

Nonostante questo, la vittoria del Napoli è la notizia predominante e offre un respiro di sollievo ai tifosi azzurri. La squadra sembra aver ritrovato la strada giusta, e sarà interessante vedere come Mazzarri gestirà la situazione Kvaratskhelia nelle prossime sfide.